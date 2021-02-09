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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
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ما هو معدل ضربات القلب أثناء النوم؟.. طبيب يُجيب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:52 م
ضربات القلب
ضربات القلب
إسلام جمال
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يعد انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة والنوم علامة على التمتع بالصحة الجيدة، فما هو معدل ضربات القلب أثناء النوم؟.

قال الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، إن معظم البالغين الأصحاء في حالة النوم أو الراحة لديهم معدل ضربات قلب أقل من 90 نبضة في الدقيقة.

ويختلف معدل متوسط ضربات القلب في الليل أثناء النوم بين الأفراد، حيث يمكن أن يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي من 40 إلى 100 نبضة في الدقيقة، كما أنه يتغير من يوم لآخر وذلك اعتمادًا على مستوى رطوبة الجسم، والنشاط البدني، ودرجة حرارة الجسم.

- "أنماط دقات القلب في الليل"

مرحلة النوم الأولية:
يرتاح جسمك ويبدأ ضغط الدم وضربات القلب في الانخفاض، ويكون أدنى معدل لضربات القلب في منتصف النوم عندما تصل كمية الميلاتونين الموجودة في جسمك إلى ذروتها.

مرحلة حركة العين السريعة:
قد يرتفع معدل ضربات القلب مؤقتًا أثناء حركة العين السريعة.

مرحلة الاستيقاظ في الصباح:
يبدأ معدل ضربات قلبك في الارتفاع عند الاستيقاظ من النوم.

وكد سامي: يمكن أن يكون معدل ضربات القلب المرتفع أثناء الراحة علامة على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث وجدت الأبحاث أن تراوح معدل ضربات القلب بين نطاق 60 و100 يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الموت المبكر.

ونصح أستاذ جراحات القلب بضرورة فحص معدل ضربات القلب أثناء الراحة عدة مرات في الأسبوع وفي أوقات مختلفة من اليوم.

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