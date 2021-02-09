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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع ألمانى: مستخدمو مواقع الإنترنت يصادفون غالبًا منشورات تشمل كراهية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:11 م
مواقع الإنترنت
مواقع الإنترنت
وكالات
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أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلثي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر يصادفون غالبا محتويات تمثل إشكالية لكونها تضم مثلا أخبارا كاذبة أو منشورات كراهية أو تحريضا أو تهديدات.

وجاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وزارة العدل الاتحادية بألمانيا في الفترة بين 2 و6 ديسمبر الماضي وشمل 1053 شخصا.

وبلغ عدد الأشخاص الذين صادفوا محتويات تمثل إشكالية على مواقع التواصل الاجتماعي 525 من إجمالي المشاركين.

وقال 78% من المشاركين الذين صادفوا هذه المحتويات التي تمثل إشكالية في مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم رأوا معلومات خاطئة.

وذكر 63% منهم أنهم تعاملوا مع محتويات بها احتيالات، وذكر 60 بالمئة منهم أن هناك محتويات بها تحريض، فيما تحدث 56% عن محتويات مهينة.

وأوضح 33% منهم أنهم لاحظوا محتويات بها تهديد.

وأظهر الاستطلاع أنه كلما صغر سن المشارك في الاستطلاع وكان على مستوى ثقافي أعلى، ازدادت نسبة مصادفتهم لمثل هذه المحتويات.

وذكر نحو 25% فقط ممن صادفوا محتويات تمثل إشكالية أنهم رأوا مثل هذه المحتويات على خدمات المراسلات مثل "واتس آب" أو "تيليجرام".

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