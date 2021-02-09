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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

زياد السيد ينضم إلى فريق عمل «شقة 6»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:08 م
زياد السيد
زياد السيد
حسن أمين
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انضم الفنان الشاب زياد السيد إلى فريق عمل مسلسل "شقة 6"، الذي ينتمي إلى نوعية الـ15 حلقة، في تجربة تقدم لأول مرة في السباق الرمضاني هذا العام.

والمسلسل من بطولة روبي، شريف سلامة، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، ومن إخراج محمود كامل.

ومن المقرر أن ينافس المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه في قالب درامي تشويقي حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق.

وشارك زياد السيد في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، منها مسلسل "ريح المدام" مع أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل "فوق مستوى الشبهات" للفنانة يسرا، وفيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسني.

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