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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة «سناء سيف» في نشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:53 م
سناء سيف
سناء سيف
عادل عبد العال
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بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وتامر محمد رياض، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور.

وتواجه المتهمة أنها في غضون الفترة من 22 إبريل حتي 20 يونيو 2020، بدائرة قسم المعادي أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

كما أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا، بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

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