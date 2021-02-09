انتخابات المحامين الفرعية.. ماهر حمودة نقيبًا للمنوفية

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج الانتخابات في نقابة المنوفية الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 8138 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3910 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز ماهر سعيد أحمد حمودة نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1000 صوت، وتامر يحيي عبدالحميد سعد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1388 صوتًا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- خالد عبد المعتمد محمد غنيم 2140 صوتًا.2- محمد حسين عبد الحميد علام 2087 صوتًا.3- محمود السيد محمود علي أبو سيار 2019 صوتًا.4- هيثم محمد عبد العظيم سلطان 1809 أصوات.5- مدحت محمد رأفت عبد العظيم فايد 1696 صوتًا.6- محمد حسن محمد شماتة 1694 صوتًا.7- عبد الله عنتر عبد الله باشا 1632 صوتًا.8- كامل فتحي السيد البعثي 1500 صوت.9- عربي السيد إبراهيم الطباخ 1325 صوتًا.10- جمال عبد الرازق مصطفى موسى 1139 صوتًا.بينما لم يوافق على الميزانية 2512 عضوا.