رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتخابات المحامين الفرعية.. ماهر حمودة نقيبًا للمنوفية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:06 م
ماهر حمودة
ماهر حمودة
محمد جعفر
طباعة
أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج الانتخابات في نقابة المنوفية الفرعية.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 8138 عضوا، وبلغ عدد الحضور 3910 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز ماهر سعيد أحمد حمودة نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1000 صوت، وتامر يحيي عبدالحميد سعد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1388 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:
1- خالد عبد المعتمد محمد غنيم 2140 صوتًا.
2- محمد حسين عبد الحميد علام 2087 صوتًا.
3- محمود السيد محمود علي أبو سيار 2019 صوتًا.
4- هيثم محمد عبد العظيم سلطان 1809 أصوات.
5- مدحت محمد رأفت عبد العظيم فايد 1696 صوتًا.
6- محمد حسن محمد شماتة 1694 صوتًا.
7- عبد الله عنتر عبد الله باشا 1632 صوتًا.
8- كامل فتحي السيد البعثي 1500 صوت.
9- عربي السيد إبراهيم الطباخ 1325 صوتًا.
10- جمال عبد الرازق مصطفى موسى 1139 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2512 عضوا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يستقبل عددًا من رؤساء الشركات البلجيكية لبحث آفاق التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني