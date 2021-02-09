انتخابات المحامين الفرعية.. عمرو محيى الدين نقيبًا لشمال القاهرة

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، عن نتائج الانتخابات في نقابة شمال القاهرة.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 23586 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 3199 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عمرو محيي الدين محمود سالم نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 823 صوتًا، ومحمد سيد سيد أحمد هيبة عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1164 صوتًا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- أبو العلا عبده مكي 1877 صوتًا.2- نادر نوري مصطفى عبيد 1719 صوتًا.3- محمد سيد أبو الوفا حسانين 1344 صوتًا.4- أحمد مرشدي محمد مرشدي 1142 صوتًا.5- طارق محمد محمود بخيت 1124 صوتًا.6- ولاء مصطفى أحمد أحمد 1071 صوتًا.7- الحسيني أحمد أبو دوح محمود 967 صوتًا.8- وليد محمد محمد السيد 944 صوتًا.9- هيثم مجدي أحمد عبدالعاطي 939 صوتًا.بينما لم يوافق على الميزانية 1573 عضوا.