ضبط 15 متهمًا فى مقتل 3 بمنشأة القناطر

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في حادث مقتل 3 أشخاص خلال اشتباك بالأسلحة النارية، بين عدد من الأشخاص، بسبب النزاع على ملكية قطعة أرض بمنشأة القناطر، وتمكن رجال المباحث بعد إعداد عدة أكمنة من القبض على 15 متهمًا من الطرفين، بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية الية وذخيرة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطر اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل عدد من الأشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، بمنطقة منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد عرفان، مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة.وتبين من خلال التحريات، أن نزاعًا بين شخصين على ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها عدة أفدنة، أدى إلى استعانة كل منهما بأنصاره، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.