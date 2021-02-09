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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي صبري يعتذر لـ تامر حسين وعزيز الشافعي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:16 م
رامي صبري
رامي صبري
محمد قدري
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اعتذر المطرب رامي صبري، للشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، بعد الأزمة التي أثيرت بينهم مؤخرا بسبب أغنية قدمها عمرو دياب، وادعى أنها كانت له في البداية.

وكتب "صبري" عبر خاصية ستوري على إنستجرام: "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه، أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب؛ أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني.. عني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو أخدت تنازل رسمي، علشان بس أبرأ تامر حسين وعزيز الشافعي من الحتة دي".

وأضاف موجها كلامه لعزيز الشافعي: "عزيز الشافعي، أنت ملحن كبير ونجحنا سوا، ماتزعلش من كلمة اتقالت في زعل، وإحنا داخلين على أيام مفترجة وشكلنا خدنا عين.. من ساعة ما لحنت وكتبت حياتي مش تمام، وإحنا مش تمام، حبيبي يا عزوز وحبيبي يا تامر يا مدعي، يلا حصل خير".

ورد عليه عزيز عبر الخاصية نفسها وكتب، حصل خير والحق أحق أن يتبع، بشكر الفنان والزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة وتوضيح الحقيقة للجمهور الكريم وبفخر بنجاحاتنا سوا.
رامي صبري يعتذر لـ تامر حسين وعزيز الشافعي
رامي صبري يعتذر لـ تامر حسين وعزيز الشافعي
رامي صبري يعتذر لـ تامر حسين وعزيز الشافعي
رامي صبري يعتذر لـ تامر حسين وعزيز الشافعي

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