ألمانيا تمنح أوكرانيا 13 مليون يورو لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة التطوير وإعادة الإدماج في أوكرانيا أن ألمانيا ستقدم 13.1 مليون يورو لأوكرانيا من أجل تحديث المستشفيات وشراء معدات حديثة لمعالجة فيروس "كوفيد-19".وذكرت صحيفة كييف بوست الأوكرانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن هذه الأموال سيتم تخصيصها لمكافحة عواقب الجائحة في مدن: خاركيف ودنيبروبتروفسك وزابوريزهيا، وكذلك أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، التي تسيطر عليها أوكرانيا.وستتلقى أوكرانيا المنحة من جانب "بنك التنمية الألماني" المملوك للدولة، حيث يتم استخدامها لتحديث 12 منشأة طبية أولية وثانوية، كما من المقرر أن يدير "صندوق الاستثمار الاجتماعي الأوكراني"؛ وهو مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 2020 لدعم الفئات الضعيفة من السكان، أوجه صرف هذه الأموال.كما يدير صندوق الاستثمار الاجتماعي الأوكراني أيضًا الأموال الممنوحة لأوكرانيا من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والسويد وبريطانيا واليابان والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بعض المنظمات والدول الأخرى التي تقدم أموالًا لأوكرانيا في إطار المشاريع الاجتماعية.