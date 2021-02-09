تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو منطقة خفض التصعيد بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن القوات التركية أدخلت رتل عسكري جديد من معبر كفرلوسين يضم اليات عسكرية ومعدات لوجستية نحو نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب الجنوبي.وأوضح المرصد، اليوم الثلاثاء، أن الرتل العسكرى التركى يتألف من نحو 10 آليات تحوي على معدات عسكرية ولوجستية.وبلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضى، نحو 8215 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 الاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.كما ارتفع عدد الشاحنات والاليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الان، إلى أكثر من 11715 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.