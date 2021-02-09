تفريغ الكاميرات في واقعة سرقة شقة بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، سرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول تعرض شقة موظف، وكلفت بالبحث عن كاميرات مراقبة في محيط المكان تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الحادث واستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله.وتجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة المرج.تلقى المقدم خيري حسين رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من موظف يفيد بسرقة محتويات شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين وجود كسر في باب الشقة وسرقة محتوياتها، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.