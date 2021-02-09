أمريكا تُعزز تواجدها العسكرى في سوريا

تواصل القوات الأمريكية تعزيز وتدعيم قواعدها على الأراضي السورية، ونقلت اليوم الثلاثاء، عبر طائرات عسكرية معدات لوجستية إلى قاعدتها اللاشرعية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية ألقت ثلاث مظلات محملة بالمعدات اللوجستية فوق القاعدة التابعة لها في الشدادي بريف الحسكة.وكثفت القوات الأمريكية خلال الأيام الماضية من تدعيم قواعدها في مناطق الجزيرة، حيث نقلت وعبر حوامات عسكرية جنودا مجهزين بالأسلحة والمعدات، إضافة إلى صناديق مليئة بالتجهيزات والأسلحة والذخائر تم نقلها من شمال العراق عبر هذه الحوامات التي هبطت في القاعدة اللاشرعية بمدينة الشدادي بريف الحسكة.