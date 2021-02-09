زيادة الحركة الجوية بين مطارات مصر والسعودية بمرحلة الوصول

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، بأن الحركة الركابية بين مطار القاهرة والمدن السعودية تشهد حاليا زيادة ملحوظة بمرحلة الوصول، رغم تعليق رحلات السفر بين البلدين، بعد قرار السلطات السعودية بمنع دخول غير السعوديين إلى أراضيها والقادمين من 20 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر، الأسبوع الماضي، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مطار القاهرة الدولي يشهد وصول ما يقرب من 10 رحلات جوية قادمة مختلف المطارات السعودية عبر شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية لنقل ما يقرب من 2000 راكبا مصريا وجنسيات اخرى.وأشارت إلى أن شركة مصر للطيران تواصل تسيير رحلاتها الجوية الاستثنائية بين المطارات المصرية والسعودية لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، كما تسير رحلات سفر الى السعودية لسفر الحالات الاستثنائية التى أقرتها السلطات السعودية، مثل سفر الأطباء وأسرهم والدبلوماسيين والمواطنين السعوديين، حيث يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعارف عليها دوليا.