إحباط بيع طنين مواد تموينية في السوق السوداء بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن محل بدال تمويني، يجمع السلع لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة مشروعة في محافظة القاهرة.وتبين ضبط (1،6 طن سكر تمويني، 420 عبوة زيت تمويني مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية)، قدرت بـ 20 ألف و320 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.