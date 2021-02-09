رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحفظ على 8000 كمامة طبية مجهولة المصدر في مصنع بالدقهلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:07 م
كمامة طبية مجهولة
كمامة طبية مجهولة المصدر
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية، بدون ترخيص.

وتبين ضبط (8000 قطعة كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للاشتراطات الصحية منتج نهائي، 2600 كمامة طبية بدون بيانات تحت التجهيز، 99 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة، دعامة، فلتر، مستلزمات إنتاج)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس، على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رئيس «الوفد»: فصل 9 أعضاء وإحالة آخر للنيابة بتهمة التخابر

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب