التحفظ على 8000 كمامة طبية مجهولة المصدر في مصنع بالدقهلية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية، بدون ترخيص.وتبين ضبط (8000 قطعة كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للاشتراطات الصحية منتج نهائي، 2600 كمامة طبية بدون بيانات تحت التجهيز، 99 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة، دعامة، فلتر، مستلزمات إنتاج)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس، على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.