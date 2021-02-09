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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

2 مارس.. نظر طعن المتهمين في «أحداث السفارة الأمريكية الثانية»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:04 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة 2 مارس المقبل؛ لنظر طعن المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد في «أحداث السفارة الأمريكية الثانية».

كانت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين، وبراءة متهم آخر، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنىن.

كان محيط السفارة الأمريكية قد شهد في شهر نوفمبر من عام 2012، أعمال عنف من قبل بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامها وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن من ناحية الكورنيش، وقامت عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها خوفًا لتعرضها لعمليات اقتحام من قبل المتجمهرين، وأصيب في الأحداث العديد من جنود الأمن.

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