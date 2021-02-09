ضبط عصابة أجنبية تبيع العملات في السوق السوداء في العامرية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية كونا تشكيلا عصابيا للمتاجرة في النقد غير المشروع بمحافظة الإسكندرية.وتبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعثر بحوزتهما على عملات "محلية، أجنبية".بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.