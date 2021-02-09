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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إيران تعترف: عنصر من قواتنا المسلحة ساعد الموساد على اغتيال زادة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:40 م
اغتيال زادة
اغتيال زادة
سارة شريف
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صرح الوزير الإيراني علوي، في حديثه للتلفزيون الإيراني مساء أمس الأثنين قائلاً: "قبل خمسة أيام من الاغتيال أبلغت وزارة الأمن والاستخبارات القوات المسلحة بأن العدو يجمع معلومات في ذلك المكان الذي حدثت فيه العملية. لقد أبلغناهم بأن هناك مخططا لاغتيال العالم فخري زادة في ذات المكان الذي اغتيل فيه، فقط لم نكن نعلم موعد العملية".

وأردف الوزير علوي: "كانت لدينا معلومات عن مكان الاغتيال وليس موعد التنفيذ، الشهيد فخري زادة كان عضوا في القوات المسلحة، والشخص الذي وفر الإمكانات لعملية الاغتيال عضو في القوات المسلحة، ونحن في وزارة الأمن لا يمكننا الدخول في الشئون الاستخباراتية للقوات المسلحة، لذا طلبنا من القوات المسلحة إرسال ممثل عنها لبحث مخطط الاغتيال، لكن العملية للأسف تمت قبل إرساله".

وقتل فخري زادة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، والذي كان يعتبر من أبرز مطوري البرنامج الإيراني النووي، يوم 27 نوفمبر الماضي.

أفادت وزارة الدفاع الإيرانية بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت سيارة تقل فخري زادة"، الذي أصيب بجروح خطيرة "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والمهاجمين، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة رغم جهود الأطباء لإنقاذه".

واتهمت القيادة الإيرانية الموساد الإسرائيلي، بالوقوف وراء هذه العملية، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي اغتيال فخري زادة.

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