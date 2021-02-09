«سبوتنيك V» يجتاز مرحلة الاستشارات العلمية تمهيدًا لتسجيله بالاتحاد الأوروبي

انهت وكالة الأدوية الأوروبية استشاراتها مع منتج لقاح (سبوتنيك V) الروسي، وأصبح الآن من الممكن التقدم لتسجيل اللقاح في سوق الاتحاد الأوروبي.وذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية - اليوم الثلاثاء - يمكننا القول أن مركز جاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة قد اجتاز مرحلة الاستشارات العلمية مع الوكالة الأوروبية بشأن تطوير لقاح (سبوتنيك V)، وكخطوة مقبلة يمكن للشركة (مصنع اللقاح) إعداد طلب لتسجيله.وأوضحت أن عملية الاستشارات العلمية هي عملية أثبتت نجاحتها في الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي متاحة لجميع الشركات لتسهيل إعداد برامج الإنتاج، وستقوم الوكالة بتقديم المشورة بناءً على أحدث النصائح العلمية.وأشارت إلى أنها لم تتلق بعد طلبًا من منتج لقاح (سبوتنيك V) الروسي، مشيرًا إلى أنه يمكن مناقشة توقيت الحصول على تصريح من الوكالة لدخول السوق الأوروبية بعد استلام مثل هذا الطلب.