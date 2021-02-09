المرأة الحديدية لـ أردوغان: تحدث بشكل لائق

طالبت رئيسة حزب الخير التركى المعارض ميرال أكشنار، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتحدث بشكل لائق.وانتقدت أكشنار، إهانة أردوغان لزوجة الزعيم الكردي المعتقل، عثمان كافلا، وإحدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بوغازيتشي البوسفور، عائشة بوغرا، على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت تعيين الرئيس لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية رئيسا على الجامعة.وقالت المرأة الحديدية خلال كلمتها، أمام الكتلة البرلمانية لحزب الخير، اليوم الثلاثاء، "ياسيد أردوغان، أولا وقبل أي شئ أنت تتحدث عن سيدة كما أنها عالمة، عليك أن تتلكم بشكل لائق أكثر كلماتك هذه لاتناسب رئيس الدولة".وأكدت أكشنار أن أردوغان انفصل عن الأمة وتجاهل الشعب وغرق في هموم مؤيديه وزوجته وأصدقائه، متابعة "نعلم أن الجرح لا يلتئم بمجرد القول إن أمتنا في ورطة لذلك نقدم أيضا وصفة طبية لعلاج جرح تلك الأمة ولكن عبثا، حيث يصر أردوغان على تجاهلنا وتجاهل شعبنا هذا لا يسير على هذا النحو يا سيد أردوغان ستسمع صوت أمتنا الذي أوصلك إلى ذلك المنصب هذا ليس شئ صعب أن تعرف مشكلات الناس، ستفهم حقيقة تركيا التي تديرها أنت فإما أن تلتفت إلى عملك أو ستذهب في أول انتخابات قادمة، وفقا لما نقله موقع تركيا الان.