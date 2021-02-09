رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فتح معبر الدبداب بين الجزائر وليبيا لأغراض تجارية فقط

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:09 م
فتح معبر الدبداب
فتح معبر الدبداب
عبير سليم
طباعة
أبلغت السلطات الجزائرية، الغرفة التجارية الليبية والتجار المعنيون في مدن سبها وأوباري وغات، بقرارها إعادة فتح المعبر الحدودي "الدبداب – غدامس "؛ للنشاط الاقتصادي في غضون أيام، وذلك
بعد مضي 7 سنوات على غلق الحدود بين البلدين.

ووفقا لما أودته صحيفة "الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء، فقد طلب اتحاد التجار والحرفين الجزائريين لولاية إيليزي الحدودية مع ليبيا، من مسئولي المجلس البلدي بمدينة غات توفير الإمكانيات اللوجيستية المطلوبة لتنفيذ قرار السلطات فتح المعبر الحدودي "الدبداب _غدامس"، بغرض المبادلات التجارية، بعد اتفاق مشترك بين جميع الأطراف العليا من الجانب الجزائري والليبي.

وأكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في طلبها أن تشغيل المعبر الحدودي "الدبداب- غدامس"، سيسمح بدخول البضائع المصدرة، بعد توفير الطرف الجزائري الإمكانيات اللوجيستية والإدارية اللازمة لضمان عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت السلطات الولائية باليزي، أن تطبيق ومرافقة هذا القرار سيسمح للتجار المرخص لهم بالتصدير والعبور واستغلال المعبر البري بين الجزائر وليبيا، بغرض النشاط التجاري فقط.

وأشارت إلى أنه من شأن هذا الإجراء أن يساهم في ضمان انفتاح أكثر اقتصاديا وتجاريا على ليبيا بما يسمح بترقية النشاطات والتبادلات التجارية بين دول الجوار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات أحكام قانون المرور

الصور

image description

«سعد» يتفقد وحدة طب الأسرة «أولاد إبراهيم» ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

«الجمال» يُعلن صدور 3 قرارات جمهورية بتعيينات بجامعة أسيوط

image description

«أسيوط»: متابعة دورية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز منفلوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد إجراءات السلامة بمصنع الأسمدة بمنقباد

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

خبراء تعليم ألمان يحذرون من مخاطر الإغلاق على كثير من التلاميذ

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي