«الكهرباء»: 255 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع محافظة الوادى الجديد

أعلنت وزارة الكهرباء عن صرف 255 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع محافظة الوادى الجديد، نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، خلال الفتره من عام 2014 حتى 2020.وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددًا على على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والفواتير والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.وفي هذا الصدد، ففي نطاق محافظة الوادى الجديد إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بلغ عدد المشتركين بالمحافظة حوالى (105) الف مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 25) الف مشترك عن ما كانت عليه عام 2014، وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خــــلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت حوال 255) مليون جنيه.و تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 195 كم كابلات و108 كم موصلات، تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 4.5 كم كابلات و711 كم موصلات.تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمه، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.