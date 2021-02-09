أجهزة الأمن تكشف ملابسات اختفاء فتاتين بالمطرية

تمكن ضباط مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات واقعة اختطاف فتاتين والمساومة على فدية مقابل تركهما، بمنطقة المطرية.وورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من شخصين بغياب كلٍ من ابنة الأول وشقيقة الثاني، طالبتين، عقب خروجهما من مسكنهما لزيارة إحدى صديقتهما، وأنهما في وقت لاحق تلقيا اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، أخطرهما خلاله بتواجد الفتاتين بمنطقة الخصوص بالقليوبية وساومهما على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحهما.تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في إجراء المساومة.بمواجهته أقر باتفاقه مع المتغيبتين على الادعاء بخطفهما، ومساومة المبلغان على دفع مبلغ مالي مقابل نظير إطلاق سراحهما.وفى سبيل ذلك اصطحب الفتاتين إلى شقة خاصة بإحدى صديقاته، كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وتم بإرشاده ضبط الفتاتين بالشقة المشار إليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.