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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

روجها في حجز الأزبكية.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار بالمخدرات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:46 ص
المشدد
المشدد
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم لإتجاره بالمخدرات داخل حجز القسم، وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية محمد أحمد سلمان، وسامح عبد الرحمن سامي وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، قيام المتهم " ح. م " بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار داخل حجز قسم شرطة الأزبكية، وتبين أنه أثناء مرور معاون المباحث على السجناء بالقسم ظهر على المتهم علامات الشك والريبة، فتم بتفتيشه فعثر معه على "جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي" وبمواجهته أقر بإحرازه لجوهر الهيروين بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة إتجاره.

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية التي اصدر حكمها السابق.

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