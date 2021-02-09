13 ألف مواطن سددوا غرامة مخالفة ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 13309 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13197 شخصًا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 112 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 559 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 214 قضية فى مجال منع تداول "الشيشة" بإجمالي مضبوطات 1687 "الشيشة"، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل واقعة، والعرض على على النيابات المختصة للتحقيق، وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.