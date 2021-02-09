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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الشروق» يسلم «أكاديمية الفنون» لـ«الثقافة» لإدارتها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:25 ص
المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطي
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قال رئيس جهاز مدينة الشروق، المهندس عبدالرءوف الغيطي، إنه تم الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى مدرسة "أكاديمية الفنون" لوزارة الثقافة، بهدف إدارتها، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلى أن الأكاديمية هي الأولى من نوعها بهذا النشاط على مستوى المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم 1 بالمجاورة الثامنة بمنطقة الإسكان العائلي، وما بها من مبانٍ منفذة بحق الانتفاع لمشروع المدرسة.

وأوضح أن هذا النشاط الإضافي للمواد الدراسية التي ستشملها المدرسة يعتبر الأول من نوعه بالمدن الجديدة، والثاني على مستوى الجمهورية من حيث تنمية المهارات الثقافية والفنية لأبنائنا الطلاب، وتطبيق نظام تعليم يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حسهم الإبداعي والفني.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن المدرسة تم إقامتها على مساحة (7915م2) وتضم (33) فصلا دراسيا بخلاف ثلاثة معامل (حاسب آلى فيزياء كيمياء أحياء) فضلًا عن احتوائها على مسرح ومكتبة وغرف تربية موسيقية وفنية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الدعم للخدمات التعليمية بأنماطها المختلفة من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أراض أو منشآت منفذة لهذا الغرض؛ ما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

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