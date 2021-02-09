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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خيانة من الداخل.. تفاصيل جديدة عن اغتيال العالم النووي الإيراني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:31 ص
محسن فخري
محسن فخري
منار أحمد
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أعلن وزير المخابرات الإيراني محمود علوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة مثيرة للجدل حول عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، مشيرًا أن الشخص الذي قدم الدعم اللوجستي للعملية كان من القوات المسلحة الإيرانية.

و كشف وزير المخابرات في برنامج تلفزيوني إيراني، أن المخابرات كانت أطلقت تحذيرات من وجود بوادر لعمليات من هذا النوع، وأنها قبل 5 أيام تمامًا نبّهت من أن "العدو" يخطط لاغتيال فخري زاده عند النقطة التي وقعت فيها العملية، وذلك وفقا لموقع " العربية نت".

وأكد وزير المخابرات الإيراني أن الشخص الذي أجرى الاستعدادات الأولية لعملية الاغتيال كان من أعضاء القوات المسلحة، كما لفت إلى أنه وبسبب عدم السماح للمخابرات بإجراء عمل استخباراتي في القوات المسلحة، طالبت الوزارة من القوات المسلحة تعيين ممثل للعمل على إمكانية منع تنفيذ عملية ضد فخري زاده، لكن للأسف تمت العملية قبل وصول الممثل.

وأضاف " علوي": "كانت لدينا معلومات عن مكان الاغتيال وليس موعد التنفيذ، فخري زاده كان عضوا في القوات المسلحة، والشخص الذي وفر الإمكانات لعملية الاغتيال عضو أيضًا، ونحن في وزارة الأمن لا يمكننا الدخول في الشؤون الاستخباراتية للقوات المسلحة، لذا طلبنا من القوات المسلحة إرسال ممثل عنها لبحث مخطط الاغتيال، لكن العملية للأسف تمت قبل إرساله"، بحسب قوله.

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