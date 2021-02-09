اليوم.. محاكمة جديدة لـ سما المصري بسبب ريهام سعيد

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة سما المصري بقضية جديدة ؛ لاتهامها بالتعدي على الإعلامية ريهام سعيد.وسبق أن قررت محكمة القاهرة الاقتصادية رفض الاستشكال من محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض، واستمرار قرار حبسها، وذلك يوم 17 يناير الماضي.وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ6 أشهر فقط.وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية قذفت المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.