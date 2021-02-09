رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بتذكار رحيل الانبا بولا السواح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:32 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد تذكار نياحة القديس الأنبا بولا السواح، ووفقا لكتاب التاريخ الكنسي " السنكسار"، ففي مثل هذا اليوم من سنة 57 للشهداء 341، تنيَّح القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح، الذي وُلِدَ بمدينة طيبة وكان له أخ اسمه بطرس.

وتابع كتاب التاريخ الكنسي:" ولما توفي والدهما شرعا في قسمة الميراث بينهما، فأخذ بطرس النصيب الأكبر لأن بولا كان صغيرًا في السن، وإذ لم يتفقا مضيا إلى الحاكم ليفصل بينهما وفي الطريق وجدا جنازة ميت وعرف بولا أنها لأحد أغنياء المدينة فتنهّد القديس وقال: " مالي إذن ومال هذا العالم الفاني الذي سأتركه وأنا عريان "، ثم قال لأخيه " ارجع بنا يا أخي، فلستُ مطالبًا لك بشيء، وفي طريق العودة، غافل القديس بولا أخاه، وخرج إلى خارج المدينة فوجد قبرًا أقام به ثلاثة أيام، وهو يصلى طالبًا من الله أن يرشده لعمل ما يرضيه أما أخوه فإنه بحث عنه كثيرًا ولما لم يجده حزنَ وتأسَّف عما فرط منه".

وواصل " السنكسار": "أرسل الرب ملاكًا للقديس بولا، وسار معه إلى البرية الشرقية الداخلية، وهناك أقام سبعين سنة لم يعاين فيها وجه إنسان وكان يلبس ثوبًا من الليف، والرب يرسل له غرابًا بنصف خبزة في كل يوم، ولما أراد الرب إظهار برّه وقداسته، أرسل ملاكًا للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس وقال له يوجد في البرية الداخلية إنسان لا يستحق العالم وطأة قدميه، وبصلواته يُنزل الرب المطر والندى على الأرض ويأتي بالنيل في حينه، فقام القديس أنطونيوس لوقته وسار مسافة يوم، حتى أرشده الرب إلى مغارة القديس الأنبا بولا، فدخل إليه وسجد كل منهما للآخر، وجلسا يتحدثان بعظائم الله".

وأضاف الكتاب:" ولما صار المساء أتى الغراب ومعه خبزة كاملة، فقال القديس بولا للقديس أنطونيوس: " الآن علمت أنك من عبيد الله، إن لي إلى اليوم تسعين سنة والرب يُرسل لي نصف خبزة كل يوم. أما اليوم فقد أرسل الرب لك طعامك، والآن أسرع وأحضر لي الحُلَّة التي أعطاها الملك قسطنطين للبطريرك أثناسيوس " فمضى القديس أنطونيوس وأحضر الحُلَّة وعاد بها إلى القديس، وفيما هو في الطريق رأى نفس القديس بولا والملائكة يصعدون بها ولما وصل إلى المغارة وجده قد تنيَّح، فكفَّنه بالحُلَّة وأخذ ثوب الليف".

واختتم " السنكسار" قصته قائلا:" ثم تحير كيف يحفر القبر وإذا بأسدين يشيران برأسيهما فعلم أنهما مرسلان من الله، فحدَّد لهما مكان القبر فحفراه، ثم وارى الجسد، وعاد إلى البابا وأعلمه بذلك وسلَّمه ثوب الليف فأرسل البابا رجالًا ليحملوا الجسد لكنهم لم يتعرفوا على مكانه أما الثوب الليف فكان يلبسه البابا ثلاث مرات في السنة أثناء التقديس في الأعياد السيدية الكبرى".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

«الإحصاء»: 24.6% ارتفاعًا في الصادرات المصرية لدول الخليج خلال 10 أشهر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

فلكي: انتهاء موسم «الشبط» ودخول «العقارب» آخر فترات البرودة

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي