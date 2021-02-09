سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-2-2021

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-2-2021

ووصل متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في أسواق المال المحلية المصرية 4.16 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع، وإليكم تفاصيل سعره في البنوك:سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.9 جنيه للشراء.4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في بنك مصر4.11 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في بنك البركة4.7 جنيه للشراء.4.23 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.6 جنيه للشراء.4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib4.9 جنيه للشراء.4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في قناة السويس4.16 جنيه للشراء.4.21 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي4.09 جنيه للشراء.4.19 جنيه للبيع.وفيما يخص باقي العملات الأجنبية، فقد انخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 15.6100 جنيه للشراء، و15.7100 جنيه للبيع.وزاد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري على موقع البنك المركزي المصري إلى 18.7976 جنيه للشراء و18.9243 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 21.4388 جنيه للشراء و21.5840 جنيه للبيع، مقابل 21.3326 جنيه للشراء و21.4754 جنيه للبيع، أمس.جدير بالذكر، أن ارقام الاقتصاد المصري سجلت تحسنًا رغم آثار جائحة كورونا، حيث استقرت عملية صرف العملات في مصر وشهدت توافر العملات الأجنبية، بل نجحت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020.يذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، ليصل أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.