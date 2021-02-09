أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9-2-2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:45 ص
يبحث الكثير من رجال الأعمال وأيضا المواطنين أصحاب الأراضي والعقارت عن أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9-2-2021 المتمثلة في الحديد والأسمنت، لتستقر لليوم الثاني على التوالي في السوء المحلية، حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وننشر لكم في "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الثلاثاء 9-2-2021، أسعار مواد البناء، وأسعار الحديد وأسعار الأسمنت والجبس والطوب والرمل أيضا في مصر.
وتتراوح أسعار الجبس اليوم في السوق المحلية ما بين 550 - 650 جنيهًا للطن، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل، كما تراوحت أسعار الطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة، بينما سجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتبين سعر حديد المصريين 13300 جنيه، وحديد المراكبي 13150 جنيها، وحديد الكومي 13150 جنيها، وحديد المعادي 13150 جنيها.
أسمنت المسلح
وسجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن، بينما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن، وتبين سعر أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.
بينما تبين سعر أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن، وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن، وأخيرا أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.
وننشر لكم في "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الثلاثاء 9-2-2021، أسعار مواد البناء، وأسعار الحديد وأسعار الأسمنت والجبس والطوب والرمل أيضا في مصر.
أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9-2-2021
أسعار الجبس والطوب والرمل في مصر
وتتراوح أسعار الجبس اليوم في السوق المحلية ما بين 550 - 650 جنيهًا للطن، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل، كما تراوحت أسعار الطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة، بينما سجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
سعر الحديدسجل سعر الحديد اليوم في حديد عز 13500 جنيه، بينما سجل في حديد بشاى 13350 جنيها، وحديد العتال 13350 جنيهًا، وحديد عطية 13200 جنيه، وحديد سرحان 13100 جنيه.
وتبين سعر حديد المصريين 13300 جنيه، وحديد المراكبي 13150 جنيها، وحديد الكومي 13150 جنيها، وحديد المعادي 13150 جنيها.
أسعار الأسمنت اليوموتتراوح أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 9-2-2021، بين 700-730 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 750-800 جنيه للطن، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود ما بين 10 إلى 20 جنيهًا فى الطن.
أسمنت المسلح
وسجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن، بينما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن، وتبين سعر أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.
بينما تبين سعر أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن، وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن، وأخيرا أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.