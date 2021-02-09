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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9-2-2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:45 ص
مواد البناء
مواد البناء
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يبحث الكثير من رجال الأعمال وأيضا المواطنين أصحاب الأراضي والعقارت عن أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9-2-2021 المتمثلة في الحديد والأسمنت، لتستقر لليوم الثاني على التوالي في السوء المحلية، حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وننشر لكم في "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الثلاثاء 9-2-2021، أسعار مواد البناء، وأسعار الحديد وأسعار الأسمنت والجبس والطوب والرمل أيضا في مصر.

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9-2-2021


أسعار الجبس والطوب والرمل في مصر
وتتراوح أسعار الجبس اليوم في السوق المحلية ما بين 550 - 650 جنيهًا للطن، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل، كما تراوحت أسعار الطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة، بينما سجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الحديد

سجل سعر الحديد اليوم في حديد عز 13500 جنيه، بينما سجل في حديد بشاى 13350 جنيها، وحديد العتال 13350 جنيهًا، وحديد عطية 13200 جنيه، وحديد سرحان 13100 جنيه.

وتبين سعر حديد المصريين 13300 جنيه، وحديد المراكبي 13150 جنيها، وحديد الكومي 13150 جنيها، وحديد المعادي 13150 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

وتتراوح أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 9-2-2021، بين 700-730 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 750-800 جنيه للطن، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود ما بين 10 إلى 20 جنيهًا فى الطن.

أسمنت المسلح

وسجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن، بينما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن، وتبين سعر أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.

بينما تبين سعر أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن، وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن، وأخيرا أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.

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