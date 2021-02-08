البرلمان يطالب بإعادة النظر في اختصاصات «الخارجية والهجرة»

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بضرورة إعادة النظر فى قراري تحديد اختصاصات وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ حتى يكون هناك تكامل فى العمل بين الوزارتين.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة مراجعة الحسابات الختامية للدولة، المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في المجلس، برئاسة النائب مصطفى سالم، والذي تناول مناقشة الحساب الختامى لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن السنة المالية 20192020.يأتي ذلك فيما رفضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مناقشة حساب ختامي وزارة قطاع الأعمال العام لغياب الوزير دون مبرر أو اعتذار عن عدم الحضور، فضلًا عن مخالفة تمثيل الوزارة داخل الاجتماع لقواعد التي وضعها المجلس بشأن اختيار ممثلي الحكومة في حضور اجتماعات المجلس.