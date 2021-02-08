الأجهزة الأمنية تستمع لأقوال شهود واقعة مقتل صاحب محل مشويات شهير

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان في واقعة مقتل صاحب محل مشويات ومأكولات الفقير بمنطقة فيصل، في حادث مقتله داخل مزرعته بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد كم العاملين في المزرعة وأفراد أسرته.وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة مقتل صاحب محل مشويات داخل مزرعته في مدينة 6 أكتوبر أن الخفراء الأربعة المتهمين بقتله نشبت بينهم مشاجرة بسبب النزاع على تولى حراسة المزرعة الخاصة بالمجنى عليه وخلال اشتباكين دخل المجنى عليه للفض بينهم فأصيب بطلقة في الرأس أدت إلى مقتله في الحال.وتوصلت التحريات، أن الضحية يمتلك محل مشويات الفقر بمنطقة فيصل في الجيزة، وأنه ليس صاحب مطعم شهير بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، ويكثف رجال المباحث التحريات اللازمة حول الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.