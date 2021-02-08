الجيش الليبي: الوجود التركي بأراضينا يهدد أي اتفاق لحل الأزمة

أكد الجيش الوطني الليبي، الاثنين، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يهدد أي اتفاق من أجل حل الأزمة الليبية.وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تتواجد على الأراضي الليبية بجيش كبير، مشيرا الى أنها ما زالت تتجاهل أيضا كل التطورات الجديدة في ليبيا، وذلك حسب قناة "العربية".وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي "لاحظنا في اليومين الماضيين كثافة في حركة الطائرات المسيرة فوق مصراته وطرابلس وميناء الخمس".وأكد المسماري أن تركيا تسعى لإيجاد قواعد سياسية لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا، مشيرا الى أن أنقرة لا تعير أي اهتمام للاتفاقيات بين الأطراف الليبية أو رغبات المجتمع الدولي.