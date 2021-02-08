أبو زيد: استهداف المرحلة الأولى من «حياة كريمة» 4.5 مليون مواطن يؤكد شموليتها

قال النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، إن المستهدف من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كبير للغاية وشريحة ضخمة من المواطن، موضحا أن المرحلة الأولى فقط وفق تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،يصل إلى نحو 4.5 مليون مواطن.وأشار أبو زيد خلال تصريحات له اليوم، إلى أن مبادرة حياة كريمة تأتي ضمن المبادرات التنموية المتواصلة، لتحسين جودة حياة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة له والارتقاء بالظروف التي يعيش فيها.وشدد عضو مجلس النواب، أن اعتمادات المرحلة الأولى للمبادرة، والتي تصل الى نحو 20 مليار جنيه لعدد 375 قرية يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن يؤكد على ضخامتها، موضحا أن المبادرات الحياتية والمعيشية، من جانب الدولة للارتقاء بحياة المواطنين المصريين مستمر على مدى الساعة، ولا يمكن لاحد التقليل منه وهو غير مسبوق بمعنى الكلمة.وأضاف أبو زيد "حياة كريمة" مبادرة وطنية وإنسانية رفيعة، للارتقاء بالإنسان المصري وتطوير القرى والنجوع التي تحتاج للرعاية صحيًا وتعليميا وخدماتيا، مؤكدا أنه لم يسبق في العصور الماضية، أن قدمت مبادرة بهذا الشكل أو تستهدف كل هذه الشرائح من المواطنين.