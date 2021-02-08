إيبارشية ملوي تبث فعاليات اجتماع عمانوئيل «أونلاين»

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية فعاليات إجتماع عمانوئيل لدراسة الكتاب المقدس عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".شارك بالحضور في فعاليات الاجتماع عدد محدود من الأقباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.