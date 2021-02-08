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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارًا بتشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:22 م
حمدوك
حمدوك
محمد عمر
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أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم، قرارًا بتعيين وزراء بمجلس الوزراء الانتقالي الجدد.

وضمت القائمة الحكومة كلًا من:

وزير وزارة شئون الوزراء، م. خالد عمر يوسف.
وزير وزارة الدفاع، الفريق يس إبراهيم يس.
وزير وزارة الداخلية، الفريق أول عز الدين الشيخ.
وزير وزارة الخارجية، مريم الصادق المهدي.
وزير وزارة العدل، د. نصر الدين عبدالباري.
وزيرة وزارة الحكم الاتحادي، السيدة د. بثينة إبراهيم دينار.
وزير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم محمد.
وزير وزارة الزراعة والغابات، د. الطاهر إسماعيل محمد.
وزير وزارة التجارة والتموين، د. علي جدو آدم بشير.
وزير وزارة الصناعة، أ. إبراهيم الشيخ عبدالرحمن.
وزير وزارة الطاقة والنفط، م. جادين علي عبيد حسن.
وزير وزارة المعادن، د. محمد بشير أبونمو.
وزير وزارة الري والموارد المائية، د. ياسر عباس محمد علي.
وزير وزارة الثروة الحيوانية، أ. حافظ إبراهيم عبدالنبي.
وزير وزارة النقل، م. ميرغني موسى حمد.
وزير وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، عبدالله يحيي أحمد.
وزير وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول.
وزير وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، د. الهادي محمد إبراهيم.
وزيرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار الزين صغيرون.
وزير وزارة الصحة، عمر أحمد النجيب.
وزيرة وزارة العمل والإصلاح الإداري، تيسير النوراني محمد الطيب.
وزير وزارة التنمية الاجتماعية،  معتصم أحمد صالح.
وزير وزارة الشئون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرّح.
وزير وزارة الثقافة والإعلام،  حمزة بلول الأمير.
وزير وزارة الشباب والرياضة، يوسف آدم الضي.

وأوضح حمدوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان الحكومة، إرجاء إعلان شاغل منصب وزير وزارة التربية والتعليم، لمزيد من التشاور.

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