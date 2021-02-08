رئيس وزراء اليونان يصل إلى إسرائيل

وصل رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء الإثنين، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في زيارة عمل يلتقي خلالها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلي أن ميتسوتاكيس وصل يرافقه وزيرا الخارجية والسياحة من أجل بحث العديد من القضايا، وعلى رأسها الوضع بمنطقة شرق المتوسط.يذكر أن اليونان تشترك مع إسرائيل في استثمارات متعلقة بقطاع الطاقة بمنطقة شرق المتوسط.