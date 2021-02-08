محمد منير يدعم الأهلي أمام بايرن ميونيخ

حرص المطرب الكبير محمد منير على دعم النادي الأهلي أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتغريدات، قائلًا:"‏كل مصر تدعي للنادي ‎الأهلي النهاردة.. يلا يا أهلي".ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.