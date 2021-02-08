محمد منير يدعم الأهلي أمام بايرن ميونيخ
الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:19 م
محمد مجديطباعة
حرص المطرب الكبير محمد منير على دعم النادي الأهلي أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتغريدات، قائلًا:"كل مصر تدعي للنادي الأهلي النهاردة.. يلا يا أهلي".
ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.
ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.
محمد منير يدعم الأهلي أمام بايرن ميونيخ
محمد منير يدعم الأهلي أمام بايرن ميونيخ