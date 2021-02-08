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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:47 م
إزالة عقار
إزالة عقار
محمد عيسى
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باشرت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، التحقيقات بعقار «الإسكندرية المائل» والكائن بمنطقة كوم الشقافة في كرموز، والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي، بشأن العقار محل التحقيق وجميع الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بنائه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الآن.

وعقب الانتهاء من التحقيقات، انتقل فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية، وبصحبته المستشارين صالح أحمد سليم وأحمد عبده خير الدين، وإسلام يوسف أبو عيشة، إلى موقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية.

وتبين أن العقار مكون من 9 أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة جميع الحوائط والأسقف وما زالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.

كما أمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن، كما حددت جلسة تحقيق يوم الأربعاء القادم لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.

كما أكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»
النيابة الإدارية تكلف المختصين بإتمام إزالة عقار «إسكندرية المائل»

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