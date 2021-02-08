رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمليون دولار.. شراكة بين السودان والأمم المتحدة وأوروبا لمكافحة الإرهاب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:42 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد عمر
طباعة
أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اليوم، شراكة مع الاتحاد الأوروبي والسودان لمكافحة الإرهاب.

وافتتحت الفعالية التي تم تنظيمها بمبنى الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالسودان اليوم السفير سيد الطيب، ممثل وزارة خارجية السودان، مشيرا إلى أن الأهداف التي يسعى هذا البرنامج لتحقيقها تصب تمامًا في سياق ما تتبناه الحكومة السودانية من جهود ترمي إلى رفع الوعي وبناء المعرفة وشحذ الهمم لمكافحة الإرهاب ووضع الاستراتيجيات والبرامج التي تترجم هذه الآمال إلى واقع ملموس وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

من جانبه أكّد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطوير تعاون مُمتاز مع الهيئة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب.

وأشار دانيل ويس، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى السودان إلى أن مُكافحة تمويل الإرهاب تظل أولوية قُصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما أعلنها قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي، معربا عن دعمهم ورشة العمل هذه في إطار مشروع "شراكة السودان لمكافحة الإرهاب بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من مليون دولار، سيضمن أيضًا أن احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وسيادة القانون مُتداخلة في جميع تدابير مُكافحة الإرهاب في السودان.

تهدُف ورشة العمل التي ستُعقد اليوم وغدًا في الخرطوم، إلى تعزيز قُدرة السلطات السودانية على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال مُعالجة الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والمخاطر الإقليمية ونقاط الضعف وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص.

هذه الورشة هي الأولى في سلسلة من الدورات التدريبية المواضيعية التي سيتم تقديمها في إطار شراكة مكافحة الإرهاب بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السودان، وهي مُبادرة يُموّلها الاتحاد الأوروبي وتهدُف إلى تعزيز قُدرة السُّلطات السودانية على منع ومكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ماجدة منير تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سيد رجب

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

مفاجأة.. رمضان صبحى يرفض مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد

الخميس.. عرض الفيلم الهندي NEERJA بسينما الهناجر

غدًا.. قراءة لـ غراء مهنا في «قصص عربية قصيرة من المشرق»

«الأبعاد الفلسفية والاجتماعية لجائحة كورونا» على مائدة الأعلى للثقافة