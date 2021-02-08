بمليون دولار.. شراكة بين السودان والأمم المتحدة وأوروبا لمكافحة الإرهاب

أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اليوم، شراكة مع الاتحاد الأوروبي والسودان لمكافحة الإرهاب.وافتتحت الفعالية التي تم تنظيمها بمبنى الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالسودان اليوم السفير سيد الطيب، ممثل وزارة خارجية السودان، مشيرا إلى أن الأهداف التي يسعى هذا البرنامج لتحقيقها تصب تمامًا في سياق ما تتبناه الحكومة السودانية من جهود ترمي إلى رفع الوعي وبناء المعرفة وشحذ الهمم لمكافحة الإرهاب ووضع الاستراتيجيات والبرامج التي تترجم هذه الآمال إلى واقع ملموس وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".من جانبه أكّد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطوير تعاون مُمتاز مع الهيئة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب.وأشار دانيل ويس، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى السودان إلى أن مُكافحة تمويل الإرهاب تظل أولوية قُصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما أعلنها قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي، معربا عن دعمهم ورشة العمل هذه في إطار مشروع "شراكة السودان لمكافحة الإرهاب بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من مليون دولار، سيضمن أيضًا أن احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وسيادة القانون مُتداخلة في جميع تدابير مُكافحة الإرهاب في السودان.تهدُف ورشة العمل التي ستُعقد اليوم وغدًا في الخرطوم، إلى تعزيز قُدرة السلطات السودانية على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال مُعالجة الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والمخاطر الإقليمية ونقاط الضعف وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص.هذه الورشة هي الأولى في سلسلة من الدورات التدريبية المواضيعية التي سيتم تقديمها في إطار شراكة مكافحة الإرهاب بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السودان، وهي مُبادرة يُموّلها الاتحاد الأوروبي وتهدُف إلى تعزيز قُدرة السُّلطات السودانية على منع ومكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.