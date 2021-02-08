عادل الفار يكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

طمأن الفنان عادل الفار جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى ألماظة بالقاهرة.وقال الفار، لـ«الدستور»، إنه خرج من المستشفى منذ يومين عقب استقرار حالته الصحية، لافتًا إلى أنه يتواجد في منزله الآن ويعيش بشكل طبيعي، انتظارًا للعوده إلى العمل مرة أخرى.كان عادل الفار قد تعرض لغيبوبة دخل على إثرها المستشفى في حالة حرجة، لكن صحته تحسنت بعدها بأيام قليلة.