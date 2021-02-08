وزير خارجية الجزائر: حساسية المرحلة تتطلب ترتيب البيت الداخلي

قال وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، إن حساسية المرحلة تتطلب ترتيب البيت الداخلي ورص الصف الفلسطيني.ويشارك وزير الخارجية الجزائري في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب بالقاهرة، اليوم، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية وعمل الجامعة العربية.