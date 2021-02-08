بالأسماء.. نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة شمال سيناء الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 458 ناخبا، وعدد الحاضرين 379 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.أسفرت الانتخابات عن فوز ممدوح محمد عبد السلام، بمنصب النقيب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 212 صوتا، وأشرف فاروز حسين عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 196 صوتًا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- محمد محمود علاء الدين 216 صوتا.2- أحمد سالم سليمان 196 صوتا.3- صابر صلاح الدين عبد السلام 175 صوتا.4- أحمد جمعة عبد الرحمن 163 صوتا.5- سليمان إبراهيم علي 155 صوتا.6- أيمن محمد متولي 141 صوتا.7- تامر عبد الفتاح محمد 138 صوتا.بينما وافق على الميزانية 277 عضوًا.