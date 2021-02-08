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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا: سنحصل على 10 ملايين جرعة لقاح كورونا بحلول الصيف

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:24 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستحصل على حوالي 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد بحلول الصيف، منها مليون جرعة في فبراير الجاري، وذلك فيما تستعد البلاد لبدء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد هذا الشهر.

وقال زيلينسكي - خلال منتدى عموم أوكرانيا الذي حمل شعار "أوكرانيا 30. فيروس كورونا: التحديات والاستجابات" - "أنا متأكد من أننا سيكون لدينا حوالي 10 ملايين لقاح بحلول الصيف المقبل، وربما أكثر، وإن المهمة هي طلب اللقاحات حيثما توجد لقاحات"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستتلقى أكثر من مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 في فبراير الجاري، مشيرا إلى أن منصة خاصة يمكن للمواطنين الأوكرانيين التسجيل من خلالها للحصول على التطعيم، ستُطلق قبل بدء التطعيم الشامل.

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية، قد أعلنت أنها تخطط لبدء التطعيم ضد كوفيد-19 في فبراير الجاري، وتعتزم تلقيح 50% من سكان أوكرانيا بين عامي 2021-2022، بحسب "يوكرينفورم".

ومن المقرر أن تتلقى أوكرانيا 8 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 من خلال مرفق "كوفاكس"، كما يُتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى المكونة 117 ألف جرعة من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية في منتصف فبراير.. ووقعت أوكرانيا أيضًا اتفاقية لشراء 1،9 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 من شركة "سينوفاك بايوتك" الصينية.

يذكر أن أوكرانيا سجلت حتى الآن ما يقرب من 1،3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 23 ألف حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.

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