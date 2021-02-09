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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-2-2021 فى مصر بالبنوك المصرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:18 ص
اليورو
اليورو
هبه محمد
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تشهد أسعار اليورو في البنوك المصرية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار مؤخرًا بسبب سوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية.

لذلك يعرض "الدستور" للمواطنين والمستثمرين في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية، والبنوك، هي: (بنك مصر - البنك الأهلي المصري - المصرف العربي الدولي - شركات الصرافة - بنك cib).

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية

1 - شهد أسعار اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو حوالي ما يقرب إلى 18.70 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.99 جنيه.

2 - وبلغت أسعار اليورو اليوم في بنك مصر، في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو حوالي ما يقرب إلى 18.74 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.99 جنيه.

3 - وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في المصرف العربي الدولي، في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو حوالي ما يقرب إلى 18.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.91 جنيه.

4 - وسجلت أسعار اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو حوالي ما يقرب إلى 18.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.93 جنيه.

5 - وبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك cib، في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو حوالي ما يقرب إلى 18.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.93 جنيه.

6 - وسجلت أسعار اليورو اليوم في شركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو حوالي ما يقرب إلى 18.67 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 18.97 جنيه.

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