انتخابات المحامين الفرعية.. الدوشي شاكر أبو دوح نقيبًا للاقصر بالتزكية

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة الأقصر الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 2090 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 1545 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ الدوشي شاكر أبو دوح نقيبًا بالتزكية.وفوز عمر عبد القادر علي سلام عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 565 صوتا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- قناوي عبد الباقي فهمي قناوي 558 صوتا.2- السيد عبد الله أحمد عبد الله 554 صوتا.3- عبد النعيم عباس عبد النعيم عبد العال 539 صوتا.4- أبو الحسن سعدي صابر 531 صوتا.5- خالد خضر حفني سيد 451 صوتا.6- أشرف عدنان حسين علي 442 صوتا.7- عبد الباسط محمد أحمد علي 384 صوتا.بينما لم يوافق على الميزانية 874 عضوا.