أول سيدة تترشح لعضوية نقابة محامين مطروح: يكفيني شرف المحاولة (فيديو)

قالت المحامية هدى عوض، المرشحة على مقعد العضوية لنقاية المحامين الفرعية بمطروح، إنها أول سيدة تترشح في انتخابات نقابة المحامين على مدار السنوات السابقة.وأوضحت، خلال حديثها لـ"الدستور" أنه "في عام 2005 تم التفكير في الترشح لانتخابات نقابة محامين مطروح ولم تكلل بالنجاح، ولكن مع الإصرار نجحنا اليوم في خوض التجربة، المحاميات تمثل 22% من الجمعية العمومية لنقابة محامين مطروح.. يكفيني شرف المحاولة ".وأضافت قائلة "إحنا في مجتمع يدعم المرأة في ظل الحكم الحالي" مؤكدة أن جميع زميلاتها قاموا بدعمها من أجل تحقيق تلك الخطوة، مرددة "جدي كان أول محافظ لمطروح وهو قدوة ليا.. بحب اقتحم المجالات وأخوض التجارب فيما لا يتعارض مع الدين والعادات والتقاليد".