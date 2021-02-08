انتخابات المحامين الفرعية.. محمد رشدان نقيبا لشمال أسيوط

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة شمال أسيوط الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 3546 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2216 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وأعلنت اللجنة عن فوز محمد كمال عباس رشدان نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 933 صوتا، ومحسن صلاح محمد محمد عن مقعد الشباب لحصوله على 594 صوتا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- أيمن بشري أحمد محمد جاد 975 صوتا.2- عرفان محمد أحمد عبد المولى 965 صوتا.3- مصطفى رمضان عبد التواب، 835 صوتا.4- خالد بغدادي أحمد عبد الله، 815 صوتا.5- حسن إبراهيم سلطان قفطان، 810 أصوات.6- مصطفى عبد الرحمن عبد المحسن عثمان، 739 صوتا.7- محمد حمدي أحمد محمد، 557 صوتا.بينما لم يوافق على الميزانية 1158 عضوا.