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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتخابات «المحامين» الفرعية.. حازم عبد العليم نقيبا للفيوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:33 م
حازم عبد العليم
حازم عبد العليم
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة الفيوم الفرعية، ووبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 3762 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2432 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة، فوز حازم طه عبد العليم محمد، نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 973 صوتا، وفوز محمد حكيم أحمد سعيد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 633 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمود أحمد حسن حسان 1060 صوتا.
2- حجاج ياسين روبي حسن 888 صوتا.
3- حمادة عبد العال عبد الباقي صالح 863 صوتا.
4- سيد عباس شعبان عبد العال 859 صوتا.
5- إدريس عبد الله إبراهيم عبد العاطي 841 صوتا.
6- إبراهيم محمد علي عبد الرحيم 827 صوتا.
7- محمد أحمد عبد الحميد حسين 820 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1382 عضوا.

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